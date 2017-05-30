В Генштабе рассказали, кого из офицеров запаса обойдет призыв

Не пустят служить больных и тех, кто уже проходил военную службу

Офицеры запаса, которые уже проходили военную службу, не будут попадать под призыв в соответствии с приказом министра обороны Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, передает УНИАН.

"Те офицеры, которые уже проходили службу, к службе привлекаться не будут", - сказал Артеменко.

Отвечая на вопрос журналистов, когда начнут получать повестки те офицеры запаса, которые будут служить впервые, заместитель начальника Генштаба не назвал конкретной даты. Он только отметил, что после визирования приказа министра обороны в Минюсте соответствующая информация будет передана по специальным каналам связи.

"Это произойдет очень быстро. Будет определен срок для оповещения. Он измеряется месяцами. Дальше начнут работать призывные комиссии, в частности, военно-врачебные комиссии", – пояснил он.

Также Артеменко отметил, что возможны случаи, когда офицер запаса сам захочет проходить службу, но его не допустят врачи.

"Такой вариант также возможен", – сказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Напомним, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.