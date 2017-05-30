Китайцы помогут модернизировать дунайское пароходство

Китайская компания China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) поможет модернизировать флот Украинского дунайского пароходства: между предприятиями подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом заявил председатель правления Украинского дунайского пароходства Дмитрий Баринов, передает ЦТС.

"Наша основная угроза – устаревание флота, поэтому мы разработали стратегию его развития", – отметил Баринов.

Стратегия предполагает строительство 40 новых барж типа SLG и модернизацию 21 буксира. Строительство барж будет производиться на базе старых лихтеров, а модернизация буксиров предполагает замену двигателей.

Необходимые для этого средства пароходство планирует привлечь от иностранных инвесторов.

"Мы провели переговоры с нашими партнерами – австрийской компанией Panta Rei и китайской CNTIC. С последней мы подписали меморандум о сотрудничестве, а в июле наша делегация поедет в Китай", - заявил Баринов.

Общая стоимость работ оценивается в $50 млн. Обновление флота должно завершиться к 2031 году.

Сейчас флот УДП насчитывает 466 судов (буксиров и барж), большинство из которых устарели, а часть находится в отстое.

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Государственная компания CNTIC основана в 1952 году. Она специализируется на инвестициях в технологии, продаже технических решений и пр.