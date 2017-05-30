Украина в ПА НАТО хочет объединить усилия стран, подвергшихся оккупации

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО планирует объединить усилия делегаций стран, подвергшихся оккупации, для отстаивания территориальной целостности своих государств. Об этом сообщила в Facebook председатель украинской делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

"Украинская делегация в ПА НАТО планирует объединить усилия делегаций стран, которые утратили территории вследствие оккупации. Убеждена, что совместными усилиями мы сможем эффективнее отстаивать территориальную целостность наших государств. Мы должны остановить ползущую оккупацию наших территорий и внешнее стимулирование сепаратизма со стороны агрессора номер один в мире – РФ", – написала Фриз.

Депутат при этом подчеркнула, что для Украины вопрос территориальной целостности Грузии остается вне дискуссии.