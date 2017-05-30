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Главная » Страна » Европе важно сохранить "украинскую трубу", – минэкономики Словакии
Европе важно сохранить "украинскую трубу", – минэкономики Словакии
Фото: gaz-system.pl

Европе важно сохранить "украинскую трубу", – минэкономики Словакии

Украина имеет достаточно большие хранилища газа и в перспективе может стать газовым хабом Европы

30.05.17 153
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Европа заинтересована в сохранении украинского газотранспортного коридора, поскольку это самый простой и самый дешевый способ доставки российского газа. Об этом заявил государственный советник министерства экономики Словацкой Республики Петер Дворак в ходе международного форума Энергетической хартии в Ашхабаде (Туркменистан), посвященного транзиту энергоресурсов, передает Укринформ.

"Мощность Северного потока составляет 55 млрд кубометров в год, Северный поток-2 даст еще 55 млрд кубометров. Транзитная мощность Украины равна 140 млрд кубометров в год. То есть, если мы даже строим Северный поток-2, но теряем украинский транзит, нам не хватает мощностей", – отметил Дворак.

По его словам, отдельной проблемой станет также поддержка стабильного давления в системе.

"Если между Украиной и Россией не будет соглашения до 2019 года, последствия этого будут серьезными. Украинская ГТС – самое простое и самое дешевое решение по транзиту. Очень важно сохранить этот поток", - отметил Дворак.

Начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Александра Козловская, в свою очередь, добавила, что украинская сторона остается надежным транзитером газа для потребителей стран Европейского Союза.

"Украина является важным игроком на рынке поставок энергоресурсов. Мы обеспечили надежный транзит даже в сложных политических условиях", – отметила Козловская.

Она также напомнила, что Украина имеет достаточно большие хранилища газа (35 млрд кубометров), что позволяет ей в перспективе стать газовым хабом Европы.

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