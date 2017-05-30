По состоянию на 14:00 протестующие покинули сессионный зал, но все еще находятся в коридорах облсовета

Депутаты Львовского облсовета прервали сессию из-за штурма сессионного зала, который совершили люди с символикой ВО "Свобода" и Правого сектора. Они распылили неизвестный газ и забросали помещение дымовыми шашками. Об этом сообщает Укринформ.

Перед тем под стенами Львовского облсовета проходила акция протеста под флагами "Свободы" и Правого сектора с требованием к депутатам проголосовать за обращение об амнистии для бойцов АТО. Депутатам дали время до 13:30, а впоследствии состоялся штурм.

"Как правило, мы голосуем за обращения и заявления в конце заседания по завершению работы над повесткой дня и готовы были поддержать упомянутое решение после того, как рассмотрим программу социально-экономического развития", – сообщил журналистам заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк.

Он назвал акцию провокационной и отметил, что, вероятно, сессия не продолжит работу, поскольку большинство депутатов отсутствуют.

В результате штурма нескольким пикетчикам понадобилась медицинская помощь. Стало плохо и одной из журналисток.

По состоянию на 14:00 протестующие покинули сессионный зал, но все еще находятся в коридорах облсовета.

Издание ZIK сообщает, что люди, выдающие себя за националистов, говорили по-русски или с русским акцентом.