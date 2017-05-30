Курченко направили сообщение о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов

Подозреваемый находится за пределами Украины, поэтому его объявили в розыск

Бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности, в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме Курченко".

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и прочее", – говорится в сообщении ГПУ.

Кроме того, составили сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом.

По данным следствия, эти люди находятся за пределами Украины, в связи с чем их объявили в розыск.

В целом в уголовном производстве в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.