Перед лицом глобального мира. Как Украине изменить общественное самосознание

Фокус разбирался в том, как глобальные вызовы помогают сформулировать стратегическую повестку для Украины, а их решение — подготовить общественное самосознание к неминуемо надвигающемуся будущему

Энергия

Доступная и устойчивая энергия для нужд человечества

Глобальный тренд электрификации энергопотребления, такого как обогрев воды и жилищ, транспорт, производство, актуален и для Украины. Учитывая 5-е место в мировом рейтинге проникновения электромобилей, можно смело предполагать, что потребление электроэнергии будет расти, как и благосостояние населения, поскольку стоимость электричества из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер, стремительно падает.

Решения в области альтернативных и возобновляемых источников энергии позволят нашей стране уверенно чувствовать себя на геополитическом ринге и в полной мере удовлетворять потребности населения без оглядки на стоимость и доступ к газу и углю.

Окружающая среда

Устойчивое и справедливое управление экосистемами Земли

Может показаться, что Украина не имеет большого влияния на изменение климата, но последствия глобального потепления украинцы могут заметить по аномально тёплым и коротким зимам. Через 20–30 лет повышение температуры сделает юг Украины пустыней. Прибрежные территории Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой области будут подтоплены из-за таяния арктических льдов и, как следствие, повышения мирового океана. Погода станет более жаркой, дождливой и непредсказуемой. Это достаточные основания перестать игнорировать проблемы окружающей среды и на локальном уровне сокращать выбросы парниковых газов.

Продовольствие

Полноценное питание для всех людей, вне зависимости от природных условий

В Украине как аграрном государстве достаточно богатых земельных ресурсов, чтобы не только прокормить население, но и экспортировать продукты питания, что даёт большие экономические возможности. Технологические решения в этой области могут значительно оптимизировать и снизить стоимость производства продуктов питания.

Вода

Бесперебойный доступ к чистой воде

По данным Всемирной организации здравоохранения, 25% населения Земли подвержены риску заболеваний, связанных с потреблением недоброкачественной питьевой воды. В нашей стране около 75% населения потребляет воду из открытых водоёмов. 6% водопроводов не соответствуют санитарным нормам. В большинстве водных объектов Украины вода по состоянию химического и бактериального загрязнения классифицируется как загрязнённая и грязная, то есть IV и V класса качества. Основными причинами загрязнения эксперты считают выбросы в украинские реки недостаточно очищенных ком­му­­на­ль­но-бытовых и промышленных сточных вод и эрозию почв на водосборной площади. В результате вода насыщается фосфатами, нефтепродуктами, фенолами, тяжёлыми металлами и другими вредными химическими веществами. На общее состояние поверхностных вод влияют и мусорные полигоны, на которые, помимо бытовых отходов, регулярно попадают химические отходы и неорганический мусор.

Укрытие

Доступное, безопасное и устойчивое убежище для проживания, отдыха и промышленности для всех людей в любое время

Военные конфликты, политические диктатуры, природные катаклизмы — основные причины, по которым люди лишаются своего постоянного места жительства и вынуждены искать убежища на других территориях. Жители Донецкой, Луганской областей и Крыма столкнулись с этой проблемой лицом к лицу.

Космос

Безопасное и справедливое использование космических ресурсов и технологий на благо человечества как межпланетного вида

Освоение человеком космоса сложно представить без украинских учёных. Под руководством Сергея Королёва был запущен первый искусственный спутник Земли, состоялся легендарный полёт Юрия Гагарина, а Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Первый полёт на Луну стал возможен благодаря расчётам оптимальной траектории полёта Юрия Кондратюка. Первым и пока единственным космонавтом независимой Украины является Леонид Каденюк. Он покорял космос в 1997 году в составе международной экспедиции и пробыл за пределами Земли 17 дней. Благодаря Леониду Каденюку в космическом пространстве впервые прозвучал гимн Украины.

В Украине есть невероятный кадровый потенциал и производственные мощности в виде крупнейших в мире космических предприятий КБ "Южное" и Южный машиностроительный завод, но катастрофически не хватает инвестиций в развитие этой сферы.

Устойчивость к бедствиям

Эффективное снижение риска бедствий, реагирование на чрезвычайные ситуации

Украина пережила одну из крупнейших техногенных катастроф в мире. Авария на ЧАЭС, последствия которой до сих пор не устранены в полной мере, делает этот глобальный вызов актуальным для нашей страны.

Управление (имеется в виду правительства)

Справедливое участие всех людей в формальном и общественном управлении в соответствии с принципами справедливости и индивидуальных прав

Политика государства, как внешняя, так и внутренняя, просто обязана идти в ногу со временем. Однако Украина всё ещё законодательно не регулирует проникновение инноваций в энергетику, деньги (криптовалюты), безопасность (дроны и 3D-печать оружия), медицину и транспорт.

Обучение

Доступ к информации и опыту, которые формируют знания и навыки для людей на всех этапах их жизни

В современном мире доступ к информации предполагает доступ в интернет, а значит, наличие качественного покрытия и устройств. Чтобы сегодняшним школьникам получать актуальное через 10 лет образование, необходимо полностью пересмотреть образовательную систему Украины, компьютеризировать большую часть учебного процесса и научить детей постоянно учиться.

Здоровье

Оптимальное физическое и психическое здоровье

Качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств — один из основных показателей благосостояния государства. Украина таковыми похвастаться не может, несмотря на то, что медицина в стране условно бесплатная.

Процветание

Равный доступ к экономическим и другим возможностям для самореализации

Бедность — бич всех слаборазвитых или нестабильных экономик. По уровню жизни Украина остаётся одной из беднейших стран в мире. Из-за роста цен и тарифов украинцы вынуждены экономить буквально на всём. Тем временем последние данные ООН вовсе не внушают оптимизма: 60% украинцев живут за чертой бедности.

Безопасность

Безопасность всех людей от физического и психологического вреда, в том числе в виртуальных мирах; защита физических, финансовых, цифровых систем

Гибридные войны, манипуляции информационным пространством, кибератаки наносят не меньше вреда, чем открытые вооружённые конфликты. Для Украины это крайне актуальный вызов, учитывая постоянные гибридные нападения со стороны РФ.

Рисунки: Александр Шатов