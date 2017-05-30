Meizu и Xiaomi не пропускает украинская таможня

За последние две недели сразу несколько источников сообщили, что посылки с устройствами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни.

Происходит это по заявлению правообладателя, пишет ain.ua.

По словам директора одного из интернет-магазинов, за последние пару недель покупатели, заказывавшие устройства Meizu в зарубежных магазинах через сайт столкнулись с тем, что их посылки им не приходят. Это связано с неоднократными письменными обращениями правообладателя Meizu в ГФС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговики назвали 5 самых хитроумных способов провоза контрабанды в 2016 году

В письме речь идет о том, что в марте на территорию Украины был ввезен контрафактный товар и таможня не приостановила его оформление, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

Кроме того, появилась и информация о том, что подобные меры правообладатель принимает в отношении к Xiaomi.

Напомним, таможенные органы получили право использовать 10% сверхплановых доходов на собственные нужды.