В Харькове банкоматы Сбербанка заливают монтажной пеной

В центре Харькова неизвестные повредили несколько банкоматов Сбербанка с помощью монтажной пены.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Харьковской области.
Жертвами вандалов стали банкоматы, которые расположены на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковском.
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Напомним, 10 апреля в Харькове активисты Национального корпуса и Гражданского корпуса Азов заблокировали работу отделения Сбербанка. Она возобновилась через 10 дней.