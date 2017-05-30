Гройсман хочет отдать 5 млрд грн от спецконфискации на украинские дороги

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам Гройсмана, бюджет, который в этом году выделяется из всех источников на выполнение дорожных работ, втрое превышает "дорожный" бюджет прошлого года.

"В этом году мы планируем выделить около 30 млрд гривен из всех источников - это втрое больше, чем в прошлом году по факту выполнения. Главная задача - нормальное качество, правильные технологии и контроль. Буду также предлагать 5 млрд гривен от спецконфискации направить на финансирование дорог", - сказал глава Кабмина.

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Гройсман подчеркнул, что в этом году стоит задача сделать максимально качественно дороги в направлении Львов - Тернополь - Винница - Умань - Одесса, ведь этот коридор соединяет западную границу Украины с портами.

"Это международная трасса, по которой идут товарные потоки", - отметил он.

Кроме того, Гройсман сообщил, что в ближайшее время правительство объявит тендер на выполнение работ по обустройству границы с Польшей.

"Будет объявлен тендер на нашу программу совместно с польскими коллегами - почти 2 млрд гривен - по приграничной инфраструктуре. В этом году речь идет о разработке документации, в следующем году начнется реализация проекта", - сказал премьер-министр.

Напомним, Гройсман раскритиковал ремонт украинских дорог.