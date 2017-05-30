Взятка за обустройство МАФа в Чопе составляет 3 тысячи долларов

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой Закарпатской области и управлением Службы безопасности Украины (СБУ) на взятке в 3 тыс. долларов задержали трех чиновников Чопского горсовета.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
"По предварительной информации, указанную сумму чиновники получили за предоставление разрешения на обустройство МАФов (малых архитектурных форм) на территории города Чоп", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, за должность медсестры во Львове просят 500 долларов.