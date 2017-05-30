Украинская аудитория Facebook составляет 8,3 млн пользователей

За последние две недели украинская аудитория Facebook выросла почти на четверть и по состоянию на 30 мая составляет 8,3 млн пользователей.
Об этом сообщает Watcher.
Только за последние две недели к Facebook присоединилось 1,5 млн украинских пользователей.
По методологии американской соцсети пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть будучи при этом залогинены.
Напомним, российская соцсеть ВКонтакте до санкции оценивала свою аудиторию в 20 млн пользователей.