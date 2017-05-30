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Видео В Киеве опять прорвало трубопровод

<span class="label red">Видео</span> В Киеве опять прорвало трубопровод
Фото: Ярослав Дебелый, Фокус.ua

На улице Старонаводницкой просело покрытие проезжей части

30.05.17 358
1900

Очередная авария на инженерных сетях "Киевводоканала" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Старонаводницкой в Печерском районе столицы.

Об этом "Киевавтодор" сообщил на своей странице в Facebook.

Коммунальщики обнаружили разрушение дорожного покрытия, возникшее из-за прорыва трубопровода под проезжей частью улицы Старонаводницкой.

"В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовались просадки асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая в Киеве на Голосеевском проспекте прорвало трубу, фонтан воды достиг 7-го этажа. Были повреждены 4 машины и окна здания, расположенного рядом.

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