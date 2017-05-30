Очередная авария на инженерных сетях "Киевводоканала" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Старонаводницкой в Печерском районе столицы.
Об этом "Киевавтодор" сообщил на своей странице в Facebook.
Коммунальщики обнаружили разрушение дорожного покрытия, возникшее из-за прорыва трубопровода под проезжей частью улицы Старонаводницкой.
"В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовались просадки асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 мая в Киеве на Голосеевском проспекте прорвало трубу, фонтан воды достиг 7-го этажа. Были повреждены 4 машины и окна здания, расположенного рядом.