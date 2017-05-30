Климкин заявил, что будет считать Пушкина украинцем

Во вторник, 30 мая 2017 глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет считать классика русской поэзии Александра Пушкина украинцем.

Министр иностранных дел также отметил, что Одесса и Крым вдохновляли творческий гений русского поэта.

"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", — написал министр иностранных дел Украины в своем Twitter-микроблоге.

Напомним, накануне на встрече в Версале с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

"Просвещенная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал Путин.