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Мужчины и женщины будут призываться в ВС Украины на равных условиях

Мужчины и женщины будут призываться в ВС Украины на равных условиях
Иллюстративное фото

Гендерного неравенства не будет

30.05.17 888
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Во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр украинских высших учебных заведений граждане мужского и женского пола могут привлекаться к службе на равных условиях.

Об этом 30 мая во время брифинга для СМИ сообщил начальник главуправления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин", – отметил он, отвечая на вопросы журналистов. "Мы гордимся такими женщинами. Поэтому женщины будут также привлекаться к службе в установленном порядке", – отметил генерал-лейтенант.

Артур Артеменко заверил, что гендерного неравенства не будет.

Напомним, Япония хочет создать привлекательные Силы самообороны.

 

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