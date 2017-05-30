В зоне АТО погиб украинский военный

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении боевики применили ствольную артиллерию и минометы в районе Новотроицкого, Березового и Чермалыка, а из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Красногоровку, Марьинку и Богдановку.

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На Донецком направлении обстреляли Новолуганское, где снарядами были повреждены две свинофермы, на одной из них возник пожар, никто из работников хозяйства не пострадал. Кроме того, в течение дня боевики не прекращали вооруженные провокации в южном и восточном пригороде Авдеевки.

На Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, боевики совершили только одну вооруженную провокацию вблизи Крымского, где осуществили обстрел из минометов.

Напомним, около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР.