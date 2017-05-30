Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вторая нить киевского канализационного коллектора будет введена в эксплуатацию в сентябре.

При этом столичный градоначальник лично спустился в коллектор и проинспектировал ход строительства.

Об этом он сообщил во время инспекции строительства второй нитки коллектора, информирует пресс-служба столичного градоначальника.

"Киевский коллектор был построен в 1965 году и находится в эксплуатации 52 года. В 1997 году он был признан аварийным. В позапрошлом году на коллекторе произошла авария, в результате которой три района Киева на несколько дней остались без водоснабжения. Силами коммунальных служб аварию тогда ликвидировали. Но такая ситуация могла произойти в любое время, потому что деньги в коммунальное хозяйство столицы, в частности строительство коллектора, не вкладывались десятки лет. Нам удалось возобновить строительство второй нитки коллектора. И сейчас здесь продолжается завершающий этап работ", - отметил Кличко.

Он уточнил, что стоимость строительства составила 1,3 млрд гривен, треть суммы предоставил государственный бюджет.

По словам Кличко, на сегодняшний день вторая нитка коллектора готова на 92 %.

Отвечая на вопрос журналистов, что представляет собой этот объект и как он выглядит изнутри, мэр отметил, что это большая труба диаметром 3 м, которая строится с использованием современных технологий.

"Бетонная арматура, антикоррозийное и гидроизоляционное покрытие. Эксперты говорят, что такие технологии позволяют эксплуатировать этот коллектор в течение 100 лет, хотя коллектор имеет гарантию 50 лет", - сообщил Кличко.

Напомним, на месте Ледового стадиона в Киеве построят крупнейший ТРЦ со спорткомплексом.