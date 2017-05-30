Веры в правосознание Насирова у НАБУ нет

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

Такое решение принято 30 мая по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он обращался в апреле с просьбой предоставить разрешение посетить соревнование сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью "прохождения лечения", - отмечается в сообщении.

В НАБУ обосновали отказ тем, что в случае выезда заграницу гарантировать возвращения подозреваемого в Украину не может ничего, кроме его правосознания. Кроме этого, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции.

Напомним, меру пресечения для Насирова продлили на два месяца.