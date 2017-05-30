Порошенко рекомендовал Нацкомиссии рассмотреть вопрос об уменьшении платы за роуминг в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству привлечь лоукост-авиаперевозчиков для увеличения количества авиарейсов в страны Европейского Союза и урегулировать ситуацию вокруг ввоза автомобилей на иностранной регистрации.

Соответствующий президентский указ №146/2017 О мерах, связанных с введением Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины опубликован на сайте главы государства.

Кабинету министров, Министерству иностранных дел и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, поручено принять ряд мер для "обеспечения условий для эффективного и в полном объеме использования гражданами Украины возможностей и преимуществ безвизового режима".

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Правительство Владимира Гройсмана должно обеспечить надлежащую организацию оформления и выдачи биометрических паспортов для выезда за границу, способствовать развитию международного транспортного сообщения с государствами ЕС и создать удобные условия для пересечения государственной границы.

В частности, Кабмину поручено "активизировать переговорный процесс с государствами - членами Европейского Союза по либерализации условий воздушных перевозок, открытию новых маршрутов международного транспортного сообщения и увеличить количество авиарейсов, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, которые работают по модели лоукост".

Кроме того, президент поручил безотлагательно урегулировать ситуацию, которая сложилась вокруг использования авто на иностранной регистрации, и усовершенствовать таможенное законодательство относительно временного ввоза машин.

Также в указе Порошенко рекомендовано Нацкомиссии рассмотреть вопрос об уменьшении платы за услуги международного роуминга в ЕС.

Напомним, в правительстве объяснили, что означает полное вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.