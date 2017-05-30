Меркель, Порошенко, Макрон и Путин могут встретиться уже летом

По словам Зеркаль, все стороны "нормандского формата" понимают, что от встречи не будет быстрого результата

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) может состояться уже летом 2017 года.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Я думаю, что вполне реальна встреча летом. Госпожа Меркель очень ангажирована в этот процесс. И предварительно обсуждалось, что такая встреча будет после ее возвращения с летних каникул", - сказала она в эфире 5 канала.

По словам Зеркаль, все стороны "нормандского формата" понимают, что не будет быстрого результата от встречи.

Напомним, в Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Порошенко.