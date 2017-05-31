Подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко задержан повторно

Мельника задержали по новому подозрению в деле об организации преступной группировки

В Черкассах по новому подозрению задержали Вадима Мельника, который также подозревается в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщил референт союза воинов АТО Корсунь-Шевченковского района Олег Собченко.

Как передает Hromadske.ua, накануне в этот день Апелляционный суд Черкасской области отпустил Мельника под домашний арест. Решение принято в рамках расследования убийства Сергиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судилище над украинским журналистом Семеной в оккупированном Крыму перенесли

По словам Собченко, Мельника задержали по новому подозрению в деле об организации преступной группировки.

Напомним, журналиста Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Виграевском лесу 5 апреля в 2014 году. По версии следствия, подозреваемый Мельник 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский отдавал приказы двум группам мужчин, чтобы те похитили и в дальнейшем убили журналиста.