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Подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко задержан повторно

Подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко задержан повторно
Вадим Мельник / Фото: Радио Свобода

Мельника задержали по новому подозрению в деле об организации преступной группировки

31.05.17 59
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В Черкассах по новому подозрению задержали Вадима Мельника, который также подозревается в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщил референт союза воинов АТО Корсунь-Шевченковского района Олег Собченко.

Как передает Hromadske.ua, накануне в этот день Апелляционный суд Черкасской области отпустил Мельника под домашний арест. Решение принято в рамках расследования убийства Сергиенко.

По словам Собченко, Мельника задержали по новому подозрению в деле об организации преступной группировки. 

Напомним, журналиста Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Виграевском лесу 5 апреля в 2014 году. По версии следствия, подозреваемый Мельник 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский отдавал приказы двум группам мужчин, чтобы те похитили и в дальнейшем убили журналиста. 

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