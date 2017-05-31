АТО: боевики снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки

За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 44 раза применяли оружие против подразделений ВСУ. Один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Приморское направление. На этом участке фронта бандформирования чаще всего вели обстрелы позиций ВС Украины – 24 раза. Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также с наступлением сумерек вражеские вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березовой, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановка бандиты вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авдеевский коксохим вышел на полную мощность
Донецкое направление. Обстреляв вчера утром одно из сельских хозяйств неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, подконтрольные России вооруженные банды не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Так, уже вечером, около 19:45, боевики в который раз обстреляли из минометов город Авдеевку. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них – в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там, к счастью, никто не пострадал.
В общем, Авдеевка и ее пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по нашим оборонным укреплениям из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песок и Зайцево.
Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.