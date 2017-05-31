АТО: боевики снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки

За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 44 раза применяли оружие против подразделений ВСУ. Один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этом участке фронта бандформирования чаще всего вели обстрелы позиций ВС Украины – 24 раза. Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также с наступлением сумерек вражеские вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березовой, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановка бандиты вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.

Донецкое направление. Обстреляв вчера утром одно из сельских хозяйств неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, подконтрольные России вооруженные банды не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Так, уже вечером, около 19:45, боевики в который раз обстреляли из минометов город Авдеевку. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них – в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там, к счастью, никто не пострадал.

В общем, Авдеевка и ее пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по нашим оборонным укреплениям из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песок и Зайцево.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.