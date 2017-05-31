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ГФС объяснила задержки с поставками товаров, купленными в зарубежных интернет-магазинах

ГФС объяснила задержки с поставками товаров, купленными в зарубежных интернет-магазинах
Фото: ar.volyn.ua

Все товары проходят обязательную проверку на таможне, а не пускают только контрафактуную продукцию

31.05.17 152
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Ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

Об этом заявил директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов, передает Укринформ.

"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить", - пояснил Алексей Василенко.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Таможенным кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности восстановления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая же процедура применяется в Украине давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя", - отметил представитель ДФС.

Он категорически опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

"Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", - отметил Алексей Василенко.

Ранее СМИ сообщили, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами 1146 международных компаний, купленными в зарубежных интернет-магазинах.

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