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Оккупанты оштрафовали крымского татарина за национальный флаг

Оккупанты оштрафовали крымского татарина за национальный флаг
Фото: facebook.com/server.mustafayev

Аметхан Юсупов должен заплатить 10 тыс. рублей

31.05.17 432
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Аметхана Юсупова, крымского татарина, задержанного в оккупированном Крыму в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая, оштрафовали на 10 тыс. российских рублей. Об этом пишет издание "15 минут".

Так называемый "Бахчисарайский районный суд" во вторник, 30 мая, вынес первое решение по "административному делу" в отношении крымских татар, которые 18 мая ехали на автомобилях с крымскотатарскими флагами.

В ходе заседания "суда" были заслушаны показания свидетелей, которые не смогли точно пояснить, видели ли они Аметхана Юсупова 18 мая.

"В общем, как и ожидалось, было два свидетеля, которые точно не смогли определить, видели ли они именно Юсупова Аметхана 18 мая, четко не объяснили, как они поняли, что это была колонна, и были ли на машине Аметхана  флаги. Также свидетели запутались, это была мазда 3 или 6, рапорта и протоколы в материалах дела тоже имеют много вопросов и не соответствий, как минимум в части обвинений против Аметхана", — сообщил на своей странице в Facebook активист Сервер Мустафаев.

Бахчисарайский "суд" продолжит рассмотрение этого "дела" в отношении других крымских татар в среду, 31 мая.

Напомним, 18 мая отмечали День борьбы за права крымскотатарского народа и чтили жертв депортации крымских татар 1944 года.

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