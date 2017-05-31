Сегодня проходят выборы в Совет общественного контроля при НАБУ

Голосовать могут граждане Украины с 9:00 до 21:00

Стартовало открытое рейтинговое интернет-голосование за желающих работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Голосование началось в 9:00 и продлится до 21:00 среды, 31 мая, сообщает пресс служба НАБУ в Facebook.

Отдать голоса за представителей общественных объединений на сайте бюро могут все граждане, проживающие на территории Украины. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур из 56 претендентов от 35 организаций. Проголосовать можно по ссылке.

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Напомним, 10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при ведомстве. Кандидатуры подаются общественными объединениями антикоррупционной деятельности, причем одно общественное объединение может рекомендовать для участия в конкурсе не более трех человек.