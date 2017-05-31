Утром 31 мая компания "Воля", работающая в российском правовом поле на территории оккупированного Крымского полуострова, выполнила решение СНБО и заблокировала для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам Яндекс, Mail.ru и ВКонтакте. Об этом сообщает местное издание ForPost.

На сайте компании опубликовано сообщение на украинском языке, в котором говорится , что сайты заблокированы на основании Указа президента Украины Петра Порошенко.

Источник: ForPost

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.

Также санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов "Mail.ru".