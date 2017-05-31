С начала конфликта в Донбассе погибли более 2 тысяч мирных жителей, – ООН

За период с марта по 14 мая 2017 года в Донбассе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило 178 жертв среди гражданского населения (35 погибших и 143 раненых). Об этом сообщается в отчете ООН.

Общее число погибших среди гражданских лиц с начала конфликта в Донбассе (с 14 апреля 2014 по 14 мая 2017 года) превышает 2000 человек, а количество гражданских, получивших ранения, составляет 7-9 тысяч лиц.

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Причиной большинства жертв среди гражданских ООН называет обстрелы, подрывы на минах и взрывоопасных остатках войны (ВЗВ). Также значительные повреждения были причинены жилым домам и жизненно важной инфраструктуре, в частности объектам электро- и водоснабжения, больницам и школам.