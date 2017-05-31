Пассажирским поездам в Украине намерены разрешить ездить значительно быстрее

Это станет возможным благодаря разделению использования путей для пассажирских и грузовых поездов

Максимальную скорость пассажирских поездов в Украине планируется нарастить до 200 км/ч. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Укрзализныци Евгений Кравцов, передает РБК-Украина.

По его словам, увеличение будет возможно благодаря разделению использования путей для пассажирских и грузовых поездов.

"Это позволит нам постепенно, при относительно небольших инвестициях, нарастить максимальную скорость скоростных пассажирских поездов до 200 км/час при нынешних 160 км/час. Вроде бы разница небольшая, в 40 километров, но УЗ придется серьезно потрудиться. Мы планируем достичь скорости в 200 км/час на некоторых тестовых участках – или по харьковскому, или по львовскому направлению в течение двух-трех лет. Возможно, удастся это сделать и по днипровскому направлению", – рассказал Кравцов.

Он также отметил, что разделение использования путей для пассажирских и грузовых поездов будет касаться всех железнодорожных хабов.

"Помимо львовского маршрута, это будет, к примеру, одесский. Если мы сможем провести на направлении Киев-Одесса такое разделение, построить на некоторых участках железнодорожные пути-вставки, то нам удастся довести скорость на направлении Киев-Одесса до 160-180-200 км/час", – сказав глава набсовета.

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По словам Кравцова, также необходимо будет электрифицировать некоторые участки на юге, чтобы пустить по ним грузовые поезда и снять их с путей, по которым следуют поезда Киев-Одесса.

"Особенно это касается южного участка этого маршрута ближе к Одессе. Это позволит нам перевозить пассажиров между городами за чуть больше чем пять часов", - подытожил глава набсовета.

Кравцов выразил надежду, что это удастся сделать в течение пяти лети назвал это очень амбициозной задачей.