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Главная » Страна » Новости партнеров Украинцы благодарят школьных учителей и номинируют их на премию в 100 000 гривен

Новости партнеров Украинцы благодарят школьных учителей и номинируют их на премию в 100 000 гривен

<span class="label">Новости партнеров</span> Украинцы благодарят школьных учителей и номинируют их на премию в 100 000 гривен

Флешмоб #респектуємовчителям подорвал украинские социальные сети

31.05.17 163
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Более 700 публикаций с хештегом #респектуємовчителям ― всего за 2 дня до конца учебного года украинцы рассказывают истории, когда преподаватель, его слова и поступки, повлияли на их будущее. Флешмоб используют не только как возможность сказать слова благодарности, но и чтобы номинировать на «Нобелевскую премию» для учителей, Global Teacher Prize Ukraine, с призовым фондом в 100 тысяч гривен. Меньше чем за неделю на премию номинировали более 200 учителей.

О своих преподавателях рассказывают рядовые украинцы, политики, музыканты, общественные активисты, писатели и другие. Автор одного из самых популярных постов ― Оксана Забужко.

«...Усі мої шкільні «креативні вчителі», яким я найбільше завдячую, були в начальства на препоганому рахунку ― і з точки зору підручникової педагогіки все робили неправильно, ― написала Забужко. ― Перша вчителька, Марія Гнатівна Хайнацька (Київська СШ №49, 1968-1970 рр.), мене відверто й неприкрито обожнювала ― просто захоплена була здібною дитиною і, як усі щиро закохані люди, хотіла, щоб решта світу розділила її захват». Также писательница рассказала о том, как на нее повлияло изучение математики:  «Спасибі Вам, Валентино Іванівно. Де б Ви зараз не були і чим би не займалися: в «забужківському синтаксисі», в тому, що в дво(і-більше)сторінкових реченнях-періодах, переобтяжених вставними, скрізь і завжди узгоджуються підмет і присудок)), є й Ваш ― нікому, крім мене, не видимий ― внесок...».

Певица Джамала рассказала историю, как ее преподователь помог не разувериться в музыке. «Наталья Алексеевна встретилась в сложный момент, когда я была готова разувериться в своем таланте и правильности выбранного пути, перечеркнуть мечты и бросить учебу в консерватории. (…) У меня не получалось, мне не давался технически сложный вокальный ход. Наталья Алексеевна вселила в меня надежду, говорила, что нужно правильно заниматься и тогда все получится. Звучит просто, но только профессиональные вокалисты понимают, насколько это нелегкий труд. Это занятия вокалом несколько часов каждый день, осмысление партии, подготовка к выступлению, переосмысление после - постоянный процесс, который изнуряет. Через какое-то время стало понятно, что все слова Натальи Алексеевны, все ее указания действуют. Это чудо в чистом виде!», — написала Джамала.  

Пост соосновательницы пиар-агентства Gres Todorchuk PR Ярославы Гресь собрал больше 5000 лайков. В нем она рассказала историю своего «открытия» украинского языка благодаря правильному подходу ее преподавателя, Ивана Ющука.

  «... «Геніально! — говорив абсолютно про будь-який твір Іван Пилипович Ющук. — Ви просто геніальні!» У цьому було стільки чистих почуттів — до тебе, до мови — що українську хотіли вчити усі. Дівчинка, яка приїхала з Криму і не розуміла спочатку кожне третє слово, говорила тільки українською. Зі страшними помилками, з величезною напругою, з космічним бажанням почути: «Галя! Це ж геніально!» Не змушуйте — навчайте! Не принижуйте — підтримуйте! Не викликайте ненависть — закохуйте! І в нас усе вийде...» — написала Гресь.

Инициатором флешмоба #респектуємовчителям выступила общественная организация «Освитория».

«Как показывает исследование, 4 из 5 учителей не довольны своим социальным статусом, — рассказывает глава «Освіторії» Зоя Литвин. — Главная цель флешмоба — показать учителям, что их уважают, что их работу ценят, что они каждый день меняют судьбы детей. Мой такой учитель — это Юрий Столяров, преподаватель физики в лицее. И дело не в том, что я благодаря ему полюбила физику. Дело в том, что даже если ты и не любил физику, пан Юрий все равно относился к тебе, как к человеку:) И никогда не ставил крест ни на одном из нас».

Для поднятия престижа профессии учителя в Украине «Освіторія» в этом году организовывает украинский этап так называемой «Нобелевской премии» для учителей ― Global Teacher Prize Ukraine с призовым фондом в 100 тысяч гривен. Мировая награда, на которую также номинируется победитель, равна 1 миллиону долларов.

Каждый может номинировать своего любимого учителя или податься на премию самостоятельно на сайте инициативы globalteacherprize.org.ua.  Заявки будут принимать до 15 августа. Премия проходит при поддержке Министерства образования Украины. 

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