Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированные районы Донбасса за 5-6 дней. Об этом заявил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

Боевики боятся возможного наступления ВСУ и поэтому создают целые укрепрайоны в глубоком тылу.

"Мы видим и на практике, что на том же Новоазовском направлении еще год назад были оборудованы два полноценных укрепрайона, то есть районы обороны. Мы видим, что такие же районы обороны создаются в глубоком тылу, фактически, у боевиков – район Макеевки, туда, на Шахтерск, в Луганской области - южнее Стаханова", - говорит Тымчук.

По словам Тымчука, это свидетельствует о том, что боевики опасаются, что украинские войска "двумя ударами" вытеснят их на территорию России.

"Они потому и цепляются, создают целые районы обороны как раз из-за того, что очень сильно боятся, что Вооруженные силы Украины проведут такую операцию и на протяжении, думаю, 5-6 дней выйдут на границу Российской Федерации", - сказал депутат.

При этом боевики сами, без помощи российских кадровых войск, не смогут провести успешную наступательную операцию. Он добавил, что в зоне АТО украинская армия обладает численным преимуществом.

"Если говорить о балансе сил, то ВСУ обладают, я бы сказал, избыточными силами, даже по тактическим нормативам – 1:3 обороняющихся против наступающей стороны. На стратегическом уровне соотношение может быть даже 1:1,5", - подчеркнул Тымчук.

Депутат считает, что наступление украинской армии в Донбассе является вопросом политической воли, но сейчас украинская власть связана в действиях минским процессом.