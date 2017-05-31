Климпуш-Цинцадзе: Украина сильно отстает от плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

В 2016 году в законодательство было имплементировано только 25 из 130 запланированных актов ЕС

Украина отстает от плана имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании правительства, передает 112 Украина.

"Несмотря на все наши достижения, мы сильно отстаем от графика выполнения соглашения. Это отставание является весьма значительным. Я говорила еще в марте, что в прошлом году Украина имплементировала из запланированных 130 актов ЕС всего 26 в свое законодательство. Здесь очевидно есть сложность работы и правительства и министерств и парламента и несовершенство наших бюрократических процедур", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.