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В МИД рассказали о сложностях, связанных с введением визового режима с РФ

В МИД рассказали о сложностях, связанных с введением визового режима с РФ
Граница Украины / Фото: ru.business-tv.com.ua

В первую очередь надо учитывать, что в России находятся 3-4 миллиона граждан Украины

31.05.17 821
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Министерство иностранных дел Украины будет подготовлено к введению визового режима с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего политического решения. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Интерфакс-Украина.

"Вопрос введения визового режима с Российской Федерацией, действительно, чрезвычайно сложный. МИД будет готов к введению, если будет принято соответствующее политическое решение. Нам нужно очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Российской Федерацией", – сказала Беца.

Представитель МИД отметила, что в первую очередь надо учитывать, что в РФ находятся 3-4 миллиона граждан Украины.

Также она подчеркнула: "У нас есть территория Крыма временно оккупированная, то есть как тогда будет действовать въезд на территорию Крыма, если Россия введет зеркальные меры – визовый режим? Это же все-таки наша территория, мы же не будем въезжать туда по визам", – отметила она.

Беца уточнила, что третьим аспектом проблемы является неконтролируемый участок границы между Украиной и РФ, через который Россия продолжает поставлять оружие, наемников и технику на неподконтрольную территорию.

По словам представительницы МИД, также важна техническая готовность МИД к введению такого режима.

Она напомнила, что Украина в РФ имеет пять дипломатических представительств: посольство, два генконсульства и два консульства. Поэтому, если будет вводиться визовый режим, Украине потребуется гораздо больше людей, гораздо больше сотрудников, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу. Также потребуется техническая база, материальная база и дополнительные средства

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