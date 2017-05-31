Украина арестовала акции дочерней компании Газпрома

Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании Газпром постановление об аресте акций его дочерней компании Газтранзит в рамках исполнительного производства по взысканию с Газпрома штрафа в размере почти 190 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом говорится в квартальном отчете Газпрома, передает УНИАН.

"12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через представительство ПАО "Газпром" в Киеве постановление Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 125 млн украинских гривен… и наложении ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит", - сообщается в отчете.

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Согласно сообщению, под арест также попадает недавняя инвестиция "Газпрома" в свою дочернюю компанию в размере 232 млн рублей.

АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя". Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.