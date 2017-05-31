- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тымчук: ВСУ могут за 5-6 дней освободить Донбасс
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 31 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 31 мая
1
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6541
- Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4017
- Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3491
- Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7499
- Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3802
- Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1337
- Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2078
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10302
- Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3654
- Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4259
- Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 5294 / 5903
- Восемь бригад скорой помощи развозят пострадавших из-за ДТП в Киеве 4766 / 5183
- Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 4313 / 4861
- В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 4202 / 4716
- Россия обвинила ЕС в "визовом геноциде" крымчан 3258 / 3603
- Под таможенные санкции Украины попали Adidas, Coca-Cola и многие другие бренды 3087 / 3354
- Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 2948 / 3372
- Сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю 2738 / 3210
- Макрон поделился впечатлениями от разговора с Путиным: Нас разделяют общие противоречия 2606 / 2837
- Волонтеры обнаружили фото российского офицера со сбитым беспилотником ОБСЕ 1885 / 2091
- Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 22 / 2413
- Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 18 / 5903
- Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС 16 / 1182
- Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 16 / 3372
- Под таможенные санкции Украины попали Adidas, Coca-Cola и многие другие бренды 16 / 3354
- Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 14 / 4861
- В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 11 / 4716
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10 / 10302
- За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 9 / 9120
- Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 9 / 3802
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.