Столичное метро в ближайшее время полностью откажется от жетонов

Сейчас более 80% пассажиров киевского метро уже пользуются пластиковой картой

Киевский метрополитен в ближайшее время окончательно откажется от жетонов в пользу одноразовых билетов с QR-кодом. Об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, передает Громадське радио.

"Работать метро будет по единовременному билету, который сейчас работает во всем мире – это QR-код. Купил билет – погасил этот билет", – пояснил Поворозник.

Уже через месяцев несколько станций метрополитена полностью откажутся от жетонов, а остальные перейдут на новую систему оплаты проезда позже. Поворозник заявил, что на комфорте пассажиров это не скажется.

"Сегодня свыше 80% пассажиров столичного метро уже пользуются пластиковой картой, потому что это очень удобно. Кроме того, недавно мы также представили возможность покупки поездок в метро на обычную банковскую карточку", – рассказал он.

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Поворозник также подчеркнул, что себестоимость проезда в метро сегодня составляет 5,68 грн.