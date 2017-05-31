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Кабмин продлил срок приватизации ОПЗ
Одесский припортовый завод / Фото: dumskaya.net

Кабмин продлил срок приватизации ОПЗ

Ранее для приватизации Одесского припортового завода отводился срок до 7 января 2017 года

31.05.17 27
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Кабинет министров Украины продлил срок, отведенный для приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" до 30 ноября 2017 года. Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением, принятым на заседании 31 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Учитывая, что в течение 2016 года конкурс по продаже государственного пакета акций ОПЗ два раза не состоялся… продлить срок размещения пакета акций ОПЗ до 30 ноября 2017 года", – отмечено в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее для приватизации ОПЗ отводился срок до 7 января 2017 года.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

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