Кабмин продлил срок приватизации ОПЗ

Кабинет министров Украины продлил срок, отведенный для приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" до 30 ноября 2017 года. Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением, принятым на заседании 31 мая, передает Интерфакс-Украина.
"Учитывая, что в течение 2016 года конкурс по продаже государственного пакета акций ОПЗ два раза не состоялся… продлить срок размещения пакета акций ОПЗ до 30 ноября 2017 года", – отмечено в пояснительной записке к документу.
Напомним, ранее для приватизации ОПЗ отводился срок до 7 января 2017 года.
ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.