Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом с ЕС, – МИД

Бывшим украинским чиновникам пришлось бы приехать в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт

Беглые бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Евросоюза, не смогут воспользоваться правом на безвизовые поездки в страны ЕС. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНИАН.

"Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут уехать", - сказала Беца.

По ее словам, если бывшие украинские чиновники приедут в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт, то будут сразу же привлечены к ответственности.

Беца напомнила, что многим представителям бывшей власти из окружения Януковича запрещен въезд в Евросоюз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД назвали причины для отказа украинцам в безвизовом въезде в ЕС

Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд в ЕС в отношении экс-президента Украины Януковича и его соратников. Соответствующее решение касается 15 бывших чиновников.