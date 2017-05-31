60 народных депутатов в мае пропустили 90% голосований, - КИУ

9 депутатов за прошедший месяц не голосовали ни разу

В мае 208 народных депутатов пропустили больше половины голосований Рады. Из них 60 пропустили более 90% голосований.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины, которое было выполнено в рамках проекта "Дословно".

Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании в течение месяца. Это касается девяти народных избранников. Среди них: Бакулин ("Оппозиционный блок"), Белецкий, Ярош, Матвийчук (внефракционные), Богуслаев ("Воля народа"), Сабашук, Билозир (БПП), а также Онищенко и Сергей Клюев, разыскиваемые украинской властью.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, Левочкин ("Оппозиционный блок") и Дзензерский ("Народный Фронт") проголосовали в мае только один раз, Рабинович ("Оппозиционный блок") - дважды, Мураев (внефракционный) - трижды.

Причины неголосования народных депутатов остаются неизвестными.

Лишь Билозир отсутствовала в Раде и не голосовала по уважительным причинам, а именно из-за болезни, что отражено на сайте ВРУ.

Только двое народных депутатов - Пинзеник (БПП) и Бондарь (НФ) - приняли участие в 100% голосований.

Всего в мае состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 497 голосований.

Напомним, ранее КИУ назвал фамилии народных депутатов, пропустивших все заседания ВР в 2017 году.