Во Всемирном банке поддерживают проект пенсионной реформы, – Рева

МВФ опубликует заявление по поводу подготовленного правительством законопроекта пенсионной реформы в ближайшие дни

Министр социальной политики заверил, что Всемирный банк, работавший вместе с МВФ и правительством над проектом закона о пенсионной реформе, поддерживает его. Об этом Андрей Рева заявил на заседании правительства, передает Экономическая правда.

Рева процитировал выдержку из письма со словами Сату Кахконен – ​​директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

"Я рада отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный правительством, отражает наши предыдущие замечания. Мы предлагаем нашу полную поддержку в дальнейшем процессе его рассмотрения и принятия. Проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы", – процитировал Рева.

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По словам Ревы, МВФ опубликует заявление по поводу подготовленного правительством законопроекта пенсионной реформы в ближайшие дни.