Гройсман пообещал "довести до тахикардии" министров, не выполняющих задачи по ассоциации с ЕС

"Кто не справился с евроинтеграцией и выполнением плана в своей компетенции, тот слабак", - заявил премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман обещает "довести до тахикардии" министров, ведомства которых не выполняют задачи, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду, пишет УНИАН.

"Каждое министерство имеет свои задания для выполнения. И я могу вам сказать абсолютно откровенно. Вы знаете, я вас всех очень уважаю, ценю, помогаю делать работу, вы это знаете. Но если пульс Соглашения об ассоциации будет показывать, что кто-то из вас и ваших министерств не выполняет задания, то, в медицинских терминах, я вас буду доводить до тахикардии", - сказал премьер.

Гройсман уверен, что завершение ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом ускорит качественные изменения в Украине.

"Соглашение об Ассоциации - это только начало пути, который мы должны преодолеть с вами внутри нашей страны, обеспечить необходимые реформы и изменения, которые абсолютно полностью интегрируют нас в большую успешную европейскую страну", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, завершение этапа ратификации Соглашения с ЕС "говорит только о том, что мы будем двигать изменения быстрее, качественнее".

"Мы должны обеспечить качественные преобразования", - подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что верит в то, что "Украина может в ближайшей перспективе стать полноценным членом ЕС".

Как сообщает "Европейская правда", Гройсман отметил персональную ответственность каждого из министров за воплощение реформ, предусмотренных соглашением об Ассоциации.

"Вы формируете кадровую политику министерств, я вам ее не навязываю и нужно приглашать лучших из лучших. Вопрос ответственности министра имеет чрезвычайно важное значение ... Кто не справился с евроинтеграцией и выполнением плана в своей компетенции, тот слабак. Надо каждому себе написать это в своем кабинете. Но я убежден, что каждый присутствующий способен на серьезные достижения ", - сказал Гройсман.

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.