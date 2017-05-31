Экс-главу Интеграл-банка объявили в розыск

Ликвидатор Интеграл-банка подал иск о взыскании с экс-предправления и его соучастников 280 млн гривен

Национальная полиция объявила в розыск бывшего председателя правления ликвидируемого Интеграл-банка Станислава Михайлишина. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, передает Экономическая правда.

Соответствующая информация подтверждается на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов досудебного расследования".

Михайлишин разыскивается как подозреваемый по ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Согласно судебным материалам, ликвидатор Интеграл-банка составил исковое заявление о взыскании с экс-предправления и его соучастников на 280 млн гривен.

Напомним, Станислав Михайлишин руководил банком с 1995 по 2015 год.

В сентябре 2015 банк был признан неплатежеспособным.

В апреле Печерский районный суд Киева арестовал председателя правления Диви Банка Сергея Горбачевского, который до 2015 года был заместителем начальника казначейства Интеграл-банка.

Следствие утверждает, что в январе 2015 года Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка, совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен.

14 февраля ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, одним из которых есть Горбачевский, 280 млн гривен.