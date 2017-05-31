Каденюк представил свою книгу о полете в космос

В Киеве состоялась презентация книги украинского космонавта, генерал-майора Вооруженных сил Украины Леонида Каденюка "Миссия – космос". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Побывав в космосе, я получил много новой, интересной, важной информации и решил выразить это на бумаге", – сказал Каденюк.

Он отметил, что отказывался от предложений журналистов и писателей написать с его слов книгу и подтвердил, что книга "Миссия – космос" была написана им лично.

В книге представлены документы, фотографии и воспоминания Каденюка о полете 1997 года в составе экипажа космического корабля "Коламбия".

Книга состоит из четырех разделов, отдельное внимание уделено этапу подготовки и непосредственно полету.

"Миссия – космос" напечатана тиражом в 1200 экземпляров, большая часть из которых будет передана Президентским фондом Леонида Кучмы "Украина" в сельские библиотеки.