В Луцке майор Госспецсвязи зарабатывал на детской порнографии

В Волынской области киберполицейские выследили и задержали 37-летнего старшего инженера Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который около года распространял в Сети файлы с детской порнографией.
В его квартире в Луцке правоохранители изъяли 1,5 Гб видео файлов с изображениями порнографического характера и компьютер с вспомогательной техникой, сообщили в Национальной полиции.
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"Имея навыки работы в сети Интернет и зная методы конспирации старший инженер Госспецсвязи в Волынской области распространял через Интернет порнографические видеоролики с изображением детей в возрасте от 7 до 16 лет", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
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