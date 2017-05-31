Строительство дороги Львов-Николаев обойдется в 2 миллиарда гривен

Кабинет министров Украины планирует выделить 2 миллиарда гривен на строительство магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает УНИАН.

"Мы, как правительство, будем предлагать в этом году увеличить финансирование еще на 2 миллиарда гривен, через поддержку парламента и изменение бюджета, и обеспечить финансирование магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев. Это те дороги, которые свяжут западную границу с украинскими портами и югом Украины", - сказал он.

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Напомним, в текущем году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в три раза по сравнению с 2016 годом – до 30 миллиардов гривен.

По данным Укравтодора, ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривен.

