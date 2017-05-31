Чопский градоначальник отказался платить залог в 1 млн грн

Валерию Самардаку запрещено выезжать за границу и появляться на рабочем месте

Ужгородский городской районный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млн грн мэра Чопа Валерия Самардака, подозреваемого в вымогательстве и получении взятки.

Как сообщает Mukachevo.net, мэра Чопа арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн. От последнего Самардак отказался и остался под стражей.

Согласно решению суда, Самардаку запрещено выезжать за границу и появляться на рабочем месте.

Напомним, что 29 мая правоохранители задержали участников преступной схемы, участниками которой были мэр Чопа, депутаты и начальники отделов городского совета.