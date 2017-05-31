В Винницкой области 20 мужчин в балаклавах устроили стрельбу на предприятии

В среду, 31 мая, в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области около 20 вооруженных мужчин в балаклавах ворвались на территорию зернотока и начали стрельбу, в результате чего один человек получил ранения брюшной полости и госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Предварительно, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными неместными лицами, совершившими силовые действия.
Полиция блокировала место конфликта и прекратила противоправные действия.
В результате переговоров часть людей в балаклавах сложила оружие, с остальными ведутся переговоры. Ситуация контролируется.
На месте работает следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и спецподразделения.
В ходе досудебного расследования действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка.