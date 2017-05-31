В Харькове арестована банда "черных коллекторов"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

59-летнего организатора межрегиональной группировки "черных коллекторов" и 31-летнего участника банды задержали в конце прошлой недели в Харькове. Кроме них, в группировку входило еще трое мужчин - один киевлянин и двое харьковчан.

"Банда за вознаграждение выполняла "заказы" по "отжиму" имущества харьковских предпринимателей-должников. Заказчик называл главарю банды имя своего должника и указывал сумму, которую тот ему не вернул. Далее харьковчане собирали информацию на клиентов и передавали ее организатору. После этого разрабатывалась схема "выбивания" денег", - говорится в сообщении.

Должников под разными предлогами выманивали на встречу, похищали их и вывозили в заранее оговоренное место. Злоумышленники выдавали себя за полицейских. Угрозами и насилием они заставляли своих жертв подписать долговые расписки на имя кредиторов, другие документы, которые давали право обращаться в суд для истребования средств.

"Чтобы предприниматели были более "послушными", "коллекторы" применяли наручники, оружие, электрошокер. В течение нескольких месяцев 2016-2017 годов жертвами злоумышленников стали трое должников. Причем одного из них похищали дважды: первый раз - чтобы заставить написать долговую расписку, второй - чтобы переоформил имущество на кредитора. Кроме того, один предприниматель от полученных травм и пыток умер", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Организатора банды и его коллегу-киевлянина задержали на съемных квартирах в Харькове. Во время обысков изъяли огнестрельное оружие, наркотики, боеприпасы, ряд долговых расписок, документы на имущество и предприятия.

Напомним, на Харьковщине нейтрализовали банду, терроризировавшую частных перевозчиков.