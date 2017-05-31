Юрий Стець подал в отставку по состоянию здоровья

31 мая министр информационной политики Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", – заявил госсекретарь ведомства Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.
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Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Напомним, министр агрополитики написал заявление об отставке.