Столичный "Спартак" останется в госсобственности, - прокуратура

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры.

Объекты недвижимости - спортивный комплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и другие сооружения общей площадью почти 7 тыс. кв. м - находились в собственности профсоюзов СССР. После распада они были закреплены за Федерацией профсоюзов Украины.

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В дальнейшем на основании решения районного суда Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.

Установлено, что отчуждение указанного имущества из госсобственности произошло без согласия ФГИ, а поэтому спортивная база "Спартак" находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины незаконно.

Учитывая изложенное, прокуратура города Киева предъявила иск в суд о признании права собственности государства на указанный спортивный комплекс и истребовании его из незаконного владения.

Исковые требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

Напомним, Фонд госимущества получил временного руководителя.