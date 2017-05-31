Стокгольмский арбитраж отменил требование Газпрома к Украине "бери или плати"

Требование российского газового монополиста "Газпром", согласно которому Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или, даже не покупая, оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), отменено отдельным решением Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины".

"Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" по принципу take-or-pay. Мы подтверждаем информацию о том, что эти требования отменены", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, Украина в лице национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.